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Сегодня, 23:00

Агент Барбоза: «Роналду в «ПСЖ»? Там есть Неймар...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Постеры звезд мирового футбола: Криштиану Роналду (слева), Лионель Месси (в центре) и Неймар.
Фото AFP

Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поразмышлял о том, где может продолжить карьеру форвард Криштиану Роналду, который сегодня официально покинул «Манчестер Юнайтед».

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— Во время чемпионата Европы-2020 вы сказали про Криштиану Роналду: «Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте».

— Роналду нужно понять, что его личные цели должны совпадать с целями сборной. Вы же видите, как развивается его карьера после ухода из «Реала».

— Как?

— В «Ювентусе» он много забивал, но туринцы слабо играли не только в Лиге чемпионов, но в собственном чемпионате у них далеко не все получалось. Его пребывание в «МЮ» завершилось скандалом. Повторюсь: Роналду нужно думать не только о своих амбициях, но и о перспективах всей команды.

— Где он окажется после ЧМ в Катаре?

— Сложно загадывать. В принципе этот турнир — шанс для него получить хорошее предложение. Если же он мало что покажет в Катаре, то... Известно, что Криштиану пытался договориться с «Реалом», однако испанский гранд отказался от его услуг. Так что не знаю... Может быть, он вернется в лиссабонский «Спортинг» — в тот клуб, где начиналась его карьере? Это была бы красивая история. Либо он может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Не знаю, интересна ли ему MLS, но почему бы и нет.

— А «ПСЖ»? Вы бы не хотели увидеть Месси и Роналду в одной команде?

— Не забывайте, что в «ПСЖ» сейчас есть игроки, с которыми у Роналду непростые отношения. В первую очередь — Неймар. Так что я не уверен, что такой вариант возможен.

Криштиану Роналду. «Не считаю Роналду главной надеждой Португалии. Не уверен, что он в порядке после скандала с «МЮ». Мнение агента Паулу Барбозы
Криштиану Роналду
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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