«Не считаю Роналду главной надеждой Португалии. Не уверен, что он в порядке после скандала с «МЮ». Мнение агента Паулу Барбозы

Известный португальский агент Паулу Барбоза — о шансах Криштиану Роналду превзойти Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Не провалится ли Роналду вслед за Месси?

— Какие в Португалии сейчас ожидания от матча с Ганой?

— Здесь все ждут победы. Рассчитывают на уверенный старт в группе. О других вариантах никто не думает.

— А провал сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравии не наводит вас на мысль, что португальцев может постичь та же участь?

— Считаю, поражение Месси и компании станет для остальных сильных команд хорошим уроком. Холодным душем. Футбол лишний раз показал, что свою состоятельность надо показать только на поле.

— Как вы для себя объяснили этот невероятный результат?

— Здесь два фактора сложились воедино. Невезение и недооценка соперника. Так бывает...

— Криштиану Роналду — главная надежда сборной Португалии на этом турнире?

— Нет, я бы так не сказал.

— ?

— Ну смотрите. Ситуация в «Манчестер Юнайтед», который сегодня объявил об уходе Роналду, может негативно сказаться на его форме. Криштиану почти 38 лет. В последний раз он принимал участие в официальном матче 6 ноября. Кроме того, не проходил предсезонку. Я не уверен, что сейчас он в порядке.

— Вы его и раньше критиковали...

— Да. От своих слов не отказываюсь. Считаю, потенциал сборной Португалии выше, если она не играет только на Роналду. Если в Катаре наша команда будет зависеть только от него, ни к чему хорошему это не приведет.

— Против Ганы он сыграет на месте центрального нападающего или возможен вариант слева в атаке?

— Думаю, на острие атаки. В первой игре он точно выйдет в стартовом составе.

Диого Жота. Фото Getty Images

Жота был важнее Роналду

— В отборочном цикле в центре нападения у вас иногда играл Диого Жота, но он пропустит турнир из-за травмы.

— Да, вот это очень большая потеря для нас. На мой взгляд, Жота значил для этой сборной Португалии больше, чем Криштиану Роналду. Его нам будет сильно не хватать.

— Как сборная Португалии изменилась по сравнению с той командой, которая выступала на Евро-2020 и не вышла там из группы?

— Мне кажется, мы стали сильнее. Появилась перспективная, сильная молодежь.

— Однако вы заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сербов.

— Тем не менее, считаю, потенциал у этой команды выше, чем у той, которая выступала на Евро летом прошлого года.

— Рафаэль Леау из «Милана» может стать звездой этого чемпионата мира?

— Да, вполне. Потенциал у него огромный.

— Однако он нечасто выходит в стартовом составе.

— Во многом это связано с фигурой Криштиану. В определенной степени они конкуренты за место в составе. Роналду любит начинать слева, где действует Леау.

— Что тогда скажете о Жоау Феликсе? Пару лет назад о нем говорили как о суперзвезде. Не переоценили ли его?

— А я сразу сказал, что он рановато перешел из «Бенфики» в «Атлетико». Тогда Феликс был еще зеленый, не созрел для такого вызова. В итоге не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались. Сейчас он потихоньку набирает обороты. Потенциально это великий игрок. Но потенциал ведь надо еще раскрыть. А я бы не сказал, что в нынешнем сезоне в Испании он выглядит на голову выше остальных. Проблема...

— Кто тогда для вас является ключевым футболистом этой сборной Португалии?

— Бруну Фернандеш из «МЮ».

Криштиану Роналду. Фото Reuters

До какой стадии дойдет Португалия? Превзойдет ли Роналду Месси?

— Не исчерпал ли себя главный тренер вашей сборной Фернанду Сантуш, который занимает этот пост с 2014 года?

— Сейчас в Португалии действительно идет дискуссия на этот счет. Есть эксперты, которые полагают, что его время прошло. Однако другие поддерживают Сантуша, помня о нашей победе на чемпионате Европы 2016 года. В любом случае его судьба решится после этого турнира. Если команда не дойдет, скажем, до полуфинала, он вряд ли останется на своем посту.

— Как вы думаете, неудача Месси в первом туре дополнительно подстегнет Роналду, который собирался поставить аргентинцу мат на этом ЧМ?

— Я опять же призываю все решать на футбольном поле, а не на словах. Впереди у Португалии Гана, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Африканские сборные на этому турнире темные лошадки. Посмотрим...

— Так кто в итоге окажется выше на этом турнире — Месси или Роналду?

— Турнир — это турнир. Но если мы проанализируем дистанцию с начала клубного сезона до сегодняшнего дня, то Месси, конечно, выглядит предпочтительнее. Он показал намного больше, чем Роналду. Повторюсь, Криштиану даже отказался проходить предсезонку. Пропустил немало игр. Никто не знает, в какой сейчас он форме. Так что на бумаге у Лео больше шансов, чтобы успешнее отыграть на этом ЧМ.

— Мечта Роналду хлопнуть дверью и выиграть трофей — несбыточна?

— Ну... Не так-то просто ее осуществить. Есть очень хорошие команды, которые, как мне кажется, сильнее португальцев.

— Например?

— Бразилия, Аргентина.

— Аргентина?!

— Да. Я бы пока не сбрасывал ее со счетов. Осечки случаются. В общем, Португалия — это не первый кандидат на победу в турнире.

— Какой тогда потолок у команды Фернанду Сантуша?

— Как минимум — четвертьфинал.

— Во время чемпионата Европы-2020 вы сказали про Роналду: «Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте».

— Роналду нужно понять, что его личные цели должны совпадать с целями сборной. Вы же видите, как развивается его карьера после ухода из «Реала».

— Как?

— В «Ювентусе» он много забивал, но туринцы слабо играли не только в Лиге чемпионов, но в собственном чемпионате у них далеко не все получалось. Его пребывание в «МЮ» завершилось скандалом. Повторюсь: Роналду нужно думать не только о своих амбициях, но и о перспективах всей команды.

— Где он окажется после ЧМ в Катаре?

— Сложно загадывать. В принципе этот турнир — шанс для него получить хорошее предложение. Если же он мало что покажет в Катаре, то... Известно, что Криштиану пытался договориться с «Реалом», однако испанский гранд отказался от его услуг. Так что не знаю... Может быть, он вернется в лиссабонский «Спортинг» — в тот клуб, где начиналась его карьере? Это была бы красивая история. Либо он может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Не знаю, интересна ли ему MLS, но почему бы и нет.

— А «ПСЖ»? Вы бы не хотели увидеть Месси и Роналду в одной команде?

— Не забывайте, что в «ПСЖ» сейчас есть игроки, с которыми у Роналду непростые отношения. В первую очередь — Неймар. Так что я не уверен, что такой вариант возможен.