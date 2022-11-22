Рио Фердинанд: «Очевидно, что Роналду давал интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «МЮ».

«Думаю, что теперь обе стороны должны быть довольны. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба.

Он был недоволен, о чем ясно дал всем это понять. Теперь все довольны.

Куда он перейдет? Не знаю. Думаю, это зависит от мотивации. Процесс выбора будет происходить за кулисами, но мы все скоро узнаем», — приводит слова Фердинанда Daily Express.

Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.