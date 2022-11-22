Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи клуба

«Манчестер Юнайтед» может быть продан американскими владельцами после 17-летнего правления.

Как сообщает Sky News, семья Глейзеров готовится официально объявить о своем намерении изучить потенциальные источники внешних инвестиций. Бизнесмены поручили инвестиционным банкирам проконсультировать их по процессу потенциальной полной или частичной продажи клуба. Также возможно стратегическое партнерство с третьими сторонами.

Ранее сообшалось, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 миллиардов долларов.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.