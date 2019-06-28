Аарон Ван-Биссака сфотографировался в форме "МЮ"

В интернете появилась фотография защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки в форме "Манчестер Юнайтед". Ранее стало известно, что о переходе официально будет объявлено 28 июня. Сумма трансфера составит 45 миллионов фунтов стерлингов без учетов бонусов.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 39 матчей за и сделал четыре голевые передачи.

Une photo de Aaron Wan-Bissaka sous ses nouvelles couleurs a fuité sur les réseaux sociaux.



Officialisation à venir prochainement 👀 pic.twitter.com/ZDrWf85qEV — BeFoot (@_BeFoot) 27 июня 2019 г.

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