06:44 | Футбол — Англия

Аарон Ван-Биссака сфотографировался в форме "МЮ"

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В интернете появилась фотография защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки в форме "Манчестер Юнайтед". Ранее стало известно, что о переходе официально будет объявлено 28 июня. Сумма трансфера составит 45 миллионов фунтов стерлингов без учетов бонусов.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 39 матчей за и сделал четыре голевые передачи.

 

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