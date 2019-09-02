36-летний экс-игрок сборной Ирландии перешел в спасшийся от ликвидации «Болтон»

«Болтон» объявил о переходе нападающего Дэрила Мерфи. 36-летний форвард подписал контракт до конца сезона. Ранее он защищал цвета «Селтика» и ряда клубов чемпионата Англии, включая «Сандерленд» и «Ньюкасл». Последние два сезона он выступал за «Ноттингем Форест». На его счету 32 матча и 3 мяча в составе сборной Ирландии.

Клуб английской лиги 1 «Болтон» был близок к ликвидации этим летом. Клуб в последний момент нашел нового владельца и предоставил финансовые гарантии руководству Английской футбольной лиги.