"Лестер" нацелился на полузащитника сборной Ирландии

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Норвича" и сборной Ирландии Роберту Брэйди, сообщает Irish Independent. Сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Стоимость 24-летнего ирландца оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас он выступает за сборную Ирландии на Euro-2016. В минувшем сезоне Брэйди провел в составе "Норвича" 36 матчей, забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.