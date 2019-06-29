10:02 | Футбол — Кубок Америки

Месси недоволен качеством полей на Кубке Америки. Форвард сравнил мяч с кроликом

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой (2:0) в матче четвертьфинала Кубка Америки выразил недовольство в связи с качеством полей на турнире, сообщает Goal.

– Честно сказать, поля на Кубке Америки просто позорны. Трудно контролировать мяч и двигаться с ним. Мяч похож на кролика, который прыгает по всему полю, – приводит слова Месси Goal.

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Колумбия - Чили

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/inter/national/americacup/

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