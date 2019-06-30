Луис Диас: "Зенит" - хороший клуб, но надо принять правильное решение"

Полузащитник "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луис Диас отметил, что, скорее всего, покинет свой клуб. Ранее стало известно, что 22-летним игроком интересуются "Зенит" и "Порту".

– Пока ничего не ясно, но у меня есть два предложения. Скорее всего, я покину "Атлетико", – приводит слова Диаса Zona Cero. – Барриос сказал, что "Зенит" – очень хороший клуб, а партнер по сборной мне может там помочь. Я сохраняю спокойствие, чтобы принять правильное решение.

Что касается "Порту", то я говорил с тренером и некоторыми игроками, которые там выступали. Они также мне сказали, что это хороший клуб.