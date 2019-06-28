Филиппе Коутинью: "Было бы очень тяжело играть против Месси"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью не рад, что в полуфинале Кубка Америки может встретиться с партнером по "Барселоне" Лионелем Месси. Бразильцы обеспечили себе выход в полуфинал, а Аргентина с Месси в составе в четвертьфинале сыграет с Венесуэлой.

– Было бы очень тяжело играть против Месси, – цитирует A Bola Коутинью. – Потому что он способен в любой момент вывести игру из равновесия и перевернуть ее. Но мы все же пока не знаем, с кем встретимся. Важно просто сделать хорошо свою работу и подготовиться к матчу.