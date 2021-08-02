Сборная США обыграла Мексику и победила в Золотом кубке КОНКАКАФ

Сборная США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Мексику в овертайме со счетом 1:0.

Основное время закончилось со счетом 0:0. На 117-й минуте гол в составе американцев забил Майлз Робинсон.

Для США это седьмой титул кубка КОНКАКАФ. Лидирует по количеству побед сборная Мексики — 11.

Кубок КОНКАКАФ

Финал

США — Мексика — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Робинсон, 117.

2 августа. Лас-Вегас. Стадион «Allegiant Stadium».