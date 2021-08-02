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Сборная США обыграла Мексику и победила в Золотом кубке КОНКАКАФ

06:38
Сборная США победила в Золотом кубке КОНКАКАФ. Фото AFP
Сборная США победила в Золотом кубке КОНКАКАФ. Фото AFP
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Сборная США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Мексику в овертайме со счетом 1:0.

Основное время закончилось со счетом 0:0. На 117-й минуте гол в составе американцев забил Майлз Робинсон.

Для США это седьмой титул кубка КОНКАКАФ. Лидирует по количеству побед сборная Мексики — 11.

Кубок КОНКАКАФ

Финал

США — Мексика — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Робинсон, 117.

2 августа. Лас-Вегас. Стадион «Allegiant Stadium».

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Сергей Разин все материалы автора

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