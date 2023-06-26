Сборная Гаити победила Катар на Золотом Кубке КОНКАКАФ благодаря голу на 90+7-й минуте

Сборная Гаити обыграла Катар в матче первого тура групповой стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ — 2:1.

Катарский полузащитник Юсуф Абдурисаг открыл счет на 20-й минуте. На 45+1-й минуте нападающий гаитян Дакенс Назон реализовал пенальти. На 90+7-й минуте отличился форвард сборной Гаити Францди Пьерро, который принес своей команде победу.

Во втором туре Гаити сыграет против Мексики 30 июня, Катар в этот же день встретится с Гондурасом.