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Сегодня, 15:26

Мексиканский болельщик ударил другого фаната ножом во время матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщик сборной Мексики ударил другого фаната ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Катара (0:1), сообщает Daily Mail.

Во время игры, которая состоялась 2 июля, на одной из трибун произошла драка с участием как минимум 10 человек. Один из болельщиков в футболке сборной Мексики нанес удар ножом в другого болельщика национальной команды. Полиция сообщила, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

Также после инцидента полиция Санта-Клары заявила, что они установили личность подозреваемого, который объявлен в розыск.

В Федерации футбола Мексики сообщили, что готовы сотрудничать и объединять усилия с КОНКАКАФ и местными властями, чтобы предотвратить повторение этих нарушений.

«Мы уверены, что соответствующие инстанции примут необходимые меры для достижения окончательных последствий в отношении виновных, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Стадионы — это семейные пространства, и поэтому они должны быть безопасным местом для всех», — говорится в заявлении организации.

Источник: Daily Mail
Футбол
Сборная Мексики по футболу
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