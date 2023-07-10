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Сборная США обыграла Канаду и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сергей Разин
корреспондент
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10 июля. Сборная США обыграла Канаду и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ.
Фото USA Today Sports

Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграл в серии пенальти Канаду — 2:2 (3:2 пен.).

В составе американцев отличились Брэндон Васкес и Скотт Кэннеди, забивший в свои ворота, у канадцев забили Стивен Виктория, реализовавший пенальти на 90+3-й минуте, и Джейкоб Шаффельбург. Победный пенальти забил Хесус Феррейра.

В полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.

Сборная Канады по футболу
Сборная США по футболу
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