Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:12

Американскому полузащитнику Маккенни порвали футболку в драке во время матча с Мексикой

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маккени порвали футболку в драке во время матча с Мексикой.
Фото Скриншот трансляции.

Сборная США разгромила национальную команду Мексики в полуфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ — 3:0.

Дублем отметился нападающий Кристиан Пулишич, еще один гол забил форвард Рикардо Пепи.

На 69-й минуте встречи защитник мексиканской команды Сезар Монтес совершил грубый фол, в результате чего на поле произошла потасовка. В ходе стычки американскому хавбеку Уэстону Маккенни порвали футболку. Монтес и Маккенни получили красные карточки.

На 86-й минуте футболисты снова чуть не подрались на поле. Потасовку устроили американский защитник Сержиньо Дест и Херардо Артеага из команды Мексики. Оба футболиста также были удалены с поля.

Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ сыграет с командой Канады. Команда Мексики встретится со сборной Панамы в матче за 3-е место. Обе встречи пройдут 19 июня.

Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная США по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только как спортсмена»
Новости
RSS RSS
Все новости