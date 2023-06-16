Американскому полузащитнику Маккенни порвали футболку в драке во время матча с Мексикой

Сборная США разгромила национальную команду Мексики в полуфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ — 3:0.

Дублем отметился нападающий Кристиан Пулишич, еще один гол забил форвард Рикардо Пепи.

На 69-й минуте встречи защитник мексиканской команды Сезар Монтес совершил грубый фол, в результате чего на поле произошла потасовка. В ходе стычки американскому хавбеку Уэстону Маккенни порвали футболку. Монтес и Маккенни получили красные карточки.

На 86-й минуте футболисты снова чуть не подрались на поле. Потасовку устроили американский защитник Сержиньо Дест и Херардо Артеага из команды Мексики. Оба футболиста также были удалены с поля.

Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ сыграет с командой Канады. Команда Мексики встретится со сборной Панамы в матче за 3-е место. Обе встречи пройдут 19 июня.