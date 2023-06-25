Ямайка сыграла вничью с США на Кубке КОНКАКАФ, Николсон вышел на 89-й минуте матча
Ямайка сыграла вничью с США в матче первого тура групповой стадии Золотого кубка КОНКАКАФ — 1:1.
Защитник ямайцев Дэмион Лоу открыл счет на 13-й минуте, форвард американцев Брэндон Васкес спас свою команду от поражения благодаря голу на 88-й минуте.
На 29-й минуте встречи нападающий сборной Ямайки Леон Бэйли не реализовал пенальти.
Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон вышел на замену на 89-й минуте и не отличился результативными действиями.
Сборная Ямайки проведет следующий матч на турнире 29 июня против Тринидада и Тобаго. США в этот же день встретятся с командой Сент-Китс и Невис.
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