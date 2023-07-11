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Сегодня, 06:24

Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла в серии пенальти Канаду — 2:2 (3:2 пен.).

Как сообщает Marca, после финального свистка футболисты обеих команд устроили массовую драку из-за того, что американцы насмехались над своими соперниками. Разнимать потасовку пришлось охранником и тренерскому штабу сборных.

?В полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.

Сборная Канады по футболу
Сборная США по футболу
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