Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла в серии пенальти Канаду — 2:2 (3:2 пен.).

Как сообщает Marca, после финального свистка футболисты обеих команд устроили массовую драку из-за того, что американцы насмехались над своими соперниками. Разнимать потасовку пришлось охранником и тренерскому штабу сборных.

?В полуфинале сборная США встретится с Панамой, которая обыграла Катар (4:0). В другом полуфинале Ямайка сыграет с Мексикой.