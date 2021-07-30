Мексика и США вышли в финал Золотого кубка КОНКАКАФ
07:36
Сборная Мексики в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Канаду со счетом 2:1.
На голы Орбелина Пинеды и Эктора Эрреры канадцы ответили точным ударом Тейджона Бьюкенена.
В другом полуфинале США обыграли Катар со счетом 1:0 благодаря голу Гьяси Зардеса.
Финал Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика пройдет 2 августа в Парадайсе (США) и начнется в 03.30 мск.
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