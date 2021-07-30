Футбол
Кубок КОНКАКАФ
Новости
Таблицы Плей-офф Календарь / реультаты
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Кубок КОНКАКАФ

Мексика и США вышли в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

07:36
30 июля. Полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. Мексика — Канада — 2:1. Фото AFP
30 июля. Полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. Мексика — Канада — 2:1. Фото AFP
Теги:

Сборная Мексики в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Канаду со счетом 2:1.

На голы Орбелина Пинеды и Эктора Эрреры канадцы ответили точным ударом Тейджона Бьюкенена.

В другом полуфинале США обыграли Катар со счетом 1:0 благодаря голу Гьяси Зардеса.

Финал Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика пройдет 2 августа в Парадайсе (США) и начнется в 03.30 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Великий Рылов тянет на своей спине все российское плавание. Евгений теперь — двукратный олимпийский чемпион
Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС
Написанная 34 года назад песня внезапно стала самой популярной
Какой продукт может привести к раку кишечника
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд


  • Vadimsav

    Кто бы сомневался!

    30.07.2021