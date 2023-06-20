Стало известно, когда Николсон присоединится к «Спартаку» на летних сборах

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, когда игрок присоединится к сборам красно-белых.

«После Золотого кубка КОНКАКАФ у Шамара будет десятидневный отпуск. После этого он уже присоединится к «Спартаку», — сказал Портега «СЭ».

Сборная Ямайки на групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ встретится со сборной США, а также проведет матч против команды Тринидада и Тобаго 25 и 29 июня соответственно.