Тринидад и Тобаго разгромил Сент-Китс и Невис на Золотом Кубке КОНКАКАФ

Сборная Тринидада и Тобаго разгромила Сент-Китс и Невис в матче первого тура групповой стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ — 3:0.

У тринидадцев отличились Алвин Джонс, Ажани Форчун и Леви Гарсия.

Сборная Тринидада и Тобаго лидирует в группе A с 3 очками, второе место делят Ямайка и США, у которых по 1 очку. Сент-Китс и Невис еще не набрал очков на турнире и идет на последней, четвертой строчке.

Во втором туре Тринидад и Тобаго встретится с Ямайкой 29 июня, Сент-Китс и Невис в этот же день сыграет против США.