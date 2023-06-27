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Сегодня, 03:14

Сборная Мартиники обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Мартиники в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Сальвадор со счетом 2:1.

На голы Патрика Бюрне и Кевина Форчуна сальвадорцы ответили точным ударом Брайана Тамакаса, реализовавшего пенальти. При этом Мартиника с 48-й минуты играла вдесятером.

В следующем матче Мартиника 1 июля встретится с Панамой, Сальвадор в этот же день сыграет с Коста-Рикой.

Сборная Сальвадора по футболу
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