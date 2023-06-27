Сборная Мартиники обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мартиники в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Сальвадор со счетом 2:1.

На голы Патрика Бюрне и Кевина Форчуна сальвадорцы ответили точным ударом Брайана Тамакаса, реализовавшего пенальти. При этом Мартиника с 48-й минуты играла вдесятером.

В следующем матче Мартиника 1 июля встретится с Панамой, Сальвадор в этот же день сыграет с Коста-Рикой.