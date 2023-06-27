Сборная Мартиники обыграла Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Мартиники в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Сальвадор со счетом 2:1.
На голы Патрика Бюрне и Кевина Форчуна сальвадорцы ответили точным ударом Брайана Тамакаса, реализовавшего пенальти. При этом Мартиника с 48-й минуты играла вдесятером.
В следующем матче Мартиника 1 июля встретится с Панамой, Сальвадор в этот же день сыграет с Коста-Рикой.
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