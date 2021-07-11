Сборная Мексики сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
08:00
Сборная Мексики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго со счетом 0:0.
Команды провели первый матч на турнире и расположились на первых двух местах группы А. В следующем матче Мексика 15 июля встретится с Гватемалой, Тринидад и Тобаго в этот же день сыграет с Сальвадором.
Золотой кубок КОНКАКАФ
Группа А
Мексика — Тринидад и Тобаго — 0:0
11 июля. Арлингтон. Стадион «AT&T Stadium».
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