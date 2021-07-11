Сборная Мексики сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго со счетом 0:0.

Команды провели первый матч на турнире и расположились на первых двух местах группы А. В следующем матче Мексика 15 июля встретится с Гватемалой, Тринидад и Тобаго в этот же день сыграет с Сальвадором.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

Мексика — Тринидад и Тобаго — 0:0

11 июля. Арлингтон. Стадион «AT&T Stadium».