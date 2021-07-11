Футбол
Кубок КОНКАКАФ
Новости
Таблицы Плей-офф Календарь / реультаты
Новости   //    Футбол   //    Кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

08:00
Теги:

Сборная Мексики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго со счетом 0:0.

Команды провели первый матч на турнире и расположились на первых двух местах группы А. В следующем матче Мексика 15 июля встретится с Гватемалой, Тринидад и Тобаго в этот же день сыграет с Сальвадором.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

Мексика — Тринидад и Тобаго — 0:0

11 июля. Арлингтон. Стадион «AT&T Stadium».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье
Хабиб написал о поражении Макгрегора от Порье из-за травмы: «Добро всегда побеждает зло»
Макгрегора унесли на носилках с арены после травмы в бою с Порье. Видео
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд