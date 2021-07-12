Федерация футбола Мексики сообщила, что Лосано пропустит из-за травмы 4-6 недель
00:12
Федерация футбола Мексики сообщила о состоянии форварда национальной команды и «Наполи» Ирвинга Лосано.
«После полученной травмы во время матча против Тринидада и Тобаго, Лосано был доставлен в больницу, где он прошел курс лечения и несколько медицинских исследований. Однако будет последующее неврологическое обследование. Специалисты оценили время восстановления от четырех до шести недель», — говорится в сообщении.
Лосано заменили сразу после инцидента. Телекамеры зафиксировали у пострадавшего рассечение над глазом. Проведя ночь в больнице, Лосано разрешили отправить в расположение сборной Мексики, где будет находиться под присмотром врачей команды.
Читайте также
Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю