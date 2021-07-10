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Альфонсо Дэйвис не сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ

04:36
Альфонсо Дэйвис (слева). Фото Instagram
Альфонсо Дэйвис (слева). Фото Instagram
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Латераль «Баварии» Альфонсо Дэйвис пропустит Золотой кубок КОНКАКАФ 2021. Игрок не сможет помочь своей сборной Канады из-за травмы лодыжки.

Как сообщает пресс-служба команды, 20-летний канадец получил повреждение в начале этой недели на тренировке. Дэйвис вернулся в «Баварию», чтобы начать восстановление перед началом сезона-2021/22.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 пройдет с 10 июля по 1 августа 2021 года в США. Сборная Канады сыграет в группе B против Мартиники, Гаити и США.

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Евгений Козинов все материалы автора

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