Сборная Гаити обыграла Коста-Рику, команды вышли в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Гаити обыграла команду Коста-Рики (2:1) в матче третьего тура Золотого кубка КОНКАКАФ.

В составе победителей отличились Даккенс Назон (с пенальти) и Джими Бенд Алексис, который также забил и в свои ворота.

Сборная Гаити набрала девять очков и заняла первое место в группе В. У Коста-Рики шесть очков и второе место. Обе команды пробились в 1/4 финала.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа В

3-й тур

Гаити - Коста-Рика - 2:1 (0:1)

Голы: Алексис, 13 - в свои ворота (0:1). Назон, 57 - с пенальти (1:1). Алексис, 81 (2:1).

Судья: Эльфат (США).

25 июня. Гаррисон (Нью-Джерси). Стадион "Red Bull Arena".