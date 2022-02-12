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Сегодня, 23:13

Тиагу Силва признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Евгений Петров
Корреспондент
Тиагу Силва и Сесар Аспиликуэта.
Фото Twitter

Лучшим игроком клубного чемпионата мира стал защитник «Челси» Тиагу Силва. Также он стал и лучшим игроком финального матча.

В финале «Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.). В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Кай Хаверц (с пенальти). У бразильского клуба с пенальти отличился Рафаэл Вейга.

37-летний Тиагу Силва провел 28 матчей за «Челси» и забил три мяча при двух голевых передачах. В прошлом сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории.

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Тиагу Силва
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