«Челси» впервые стал победителем клубного чемпионата мира

«Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финальном матче клубного чемпионата мира. В дополнительное время решающий мяч с пенальти забил Кай Хаверц.

Английский клуб выиграл турнир впервые в своей истории. В 2012 году команда дошла до финала, где уступила «Коринтиансу» (0:1).

Лидером по количеству побед на клубном чемпионате мира является «Реал» (четыре). Трижды турнир выигрывала «Барселона», дважды — «Коринтианс» и «Бавария».

«Палмейрас» впервые принял участие в финальном матче. В 2020 году команда заняла четвертое место.