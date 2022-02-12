«Челси» выиграл все возможные трофеи после покупки клуба Абрамовичем

«Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира. После того, как клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович, команда выиграла все возможные трофеи.

«Челси» выиграл клубный ЧМ в первый раз в своей истории. После покупки клуба Абрамовичем команда пять раз стала чемпионом Англии и столько же раз выиграла Кубок страны, а также трижды — кубок лиги.

Дважды «Челси» выиграл Лигу чемпионов и столько же раз — Лигу Европы. В 2021 году лондонский клуб также стал победителем Суперкубка УЕФА.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году.