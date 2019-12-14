«Монтеррей» вышел в 1/2 финала клубного ЧМ и сыграет с «Ливерпулем»

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Монтеррей» победил «Аль-Садд». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Мексики.

В полуфинале «Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем».

Клубный ЧМ

2-й раунд

«Монтеррей» — «Аль-Садд» — 3:2 (2:0)

Голы: Ванджони, 23 (1:0). Фунес Мори, 45+1 (2:0). Бунеджа, 66 (2:1). Родригес, 77 (3:1). Хассан, 89 (3:2).

Судья: Хацеган (Румыния).

14 декабря. Доха. Стадион «Аль-Садд».