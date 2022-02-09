Ассистент Тухеля: «Выход в финал клубного ЧМ очень важен для «Челси»

Жольт Лев, ассистент главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, прокомментировал победу команды в полуфинале клубного чемпионата мира над «Аль-Хилаля» (1:0).

Тухель пропускал матч из-за положительного теста на коронавирус.

«Мы усердно работали, но нам немного не хватало свободы и ритма. Начало вышло чуть нервным, у нас не получались простые вещи. Мы боролись, чтобы найти решение на поле, но не удавалось сделать это простым путем. Выйти в финал этого турнира — очень важно для команды. «Челси» никогда не выигрывал его. Из-за этого игроки чувствовали давление, но они хорошо поработали и не пропустили. У нас были шансы забить второй мяч», — приводит слова ассистента сайт «Челси».

Также Лев сообщил, что в перерыве матча общался с Тухелем по телефону.

«Поговорили с Томасом в перерыве. Это был хороший диалог, у него были те же ощущения, что и у нас. Он говорил, что мы нервничаем и теряем много простых мячей. Поговорили об этом в перерыве с игроками и постарались помочь парням успокоиться, улучшить ритм и не бороться так сильно за сложные решения. Разговор с Томасом был хорошим, он помог команде», — добавил он.

В финале клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрас». Встреча пройдет 12 февраля, начало — в 19:30 по московскому времени.