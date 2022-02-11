Тухель присоединился к «Челси» перед финалом клубного чемпионата мира

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прибыл в Абу-Даби и присоединился к команде перед финальным матчем клубного чемпионата мира, сообщает пресс-служба клуба.

48-летний немецкий тренер, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, вылетел в Абу-Даби после выполненного протокола и полученного отрицательного теста.

Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее тренер пропустил два матча своей команды — против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ.

12 февраля «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрасом».