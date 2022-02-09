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«Челси» победил «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
9 февраля. «Аль-Хиляль» — «Челси» — 0:1.
Фото ФК «Челси».

Английский «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале международного турнира лондонцы с минимальным счетом победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Ромелу Лукаку. Это первый гол бельгийца за месяц. В прошлый раз он забивал в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1) — эта игра состоялась 8 января. Лукаку не забивал в пяти матчах за «Челси» подряд.

Накануне в первом полуфинале клубного чемпионата мира в ОАЭ бразильский «Палмейрас» обыграли египетский «Аль-Ахли» (2:0).

Клубный ЧМ

1/2 финала

«Аль-Хиляль Эр-Рияд» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку, 32.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо (Сарр, 87), Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хаверц, Лукаку.

Предупреждение: Ковачич, 81.

Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).

9 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».

ФК Аль-Хиляль
Ромелу Лукаку
ФК Челси
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