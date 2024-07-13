«Шанхай» Слуцкого победил «Чанчунь Ятай» и продлил беспроигрышную серию до 21 матча

«Шанхай Шэньхуа» в матче 19-го тура чемпионата Китая дома обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Жоау Тейшейра, Сефас Малеле и Чжу Чэньцзе.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 21 матча во всех турнирах. Команда Леонида Слуцкого одержала 17 побед и четырежды сыграла вничью.

После этого матча «Шанхай Шэньхуа» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая. В следующем матче команда Слуцкого сыграет 22 июля против «Цанчжоу».