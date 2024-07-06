«Шанхай» Слуцкого разгромил «Шаньдун» в чемпионате Китая, забив шесть безответных мячей

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого разгромил «Шаньдун Тайшань» со счетом 6:0 в матче 18-го тура чемпионата Китая.

Забитыми голами отметились Цзинь Шункай, Андре Луис и Юй Ханьчао, нападающий Сефас Малеле оформил хет-трик.

«Шаньдун» большую часть матча играл вдесятером из-за удаления бразильского форварда Кризана на 27-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию до 20 матчей во всех турнирах. Команда Леонида Слуцкого одержала 16 побед и четырежды сыграла вничью.

«Шанхай» располагается на втором месте в таблице китайской Суперлиги, набрав 46 очков. В следующем матче команда примет «Чанчунь Ятай» 13 июля.