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Дзюбу заметили со Слуцким в парке аттракционов в Шанхае

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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба был замечен вместе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким в парке аттракционов.

Форвард железнодорожников в пятницу, 7 июня, выложил в социальных сетях фотографию из Шанхая, где базируется клуб российского специалиста. «Шанхай Шэньхуа» идет на первом месте в турнирной таблице Суперлиги. После 14 туров коллектив набрал 36 очков. А серия без поражений под руководством Слуцкого насчитывает уже 15 встреч. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 16 июня против «Чэнду Жунчэн».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. При этом ранее технический директор «Шанхай Шэньхуа» Леонель Понтес заявил, что китайский клуб не сможет подписать форварда из-за лимита на легионеров.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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