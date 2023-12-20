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Сегодня, 10:30

Китай — идеальный вариант для Слуцкого. Для России он слишком токсичен

Российский тренер Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Алексеев — о выборе бывшего тренера сборной России.

Наконец-то мы читаем о Леониде Слуцком применительно к тренерству, а не шоу-бизнесу. В понедельник «СЭ» дал информацию, что 52-летний специалист может продолжить карьеру в одном из китайских клубов. В компании с Олегом Яровинским, который был спортивным директором «Рубина», когда Слуцкий тренировал казанцев. Позднее журналист Иван Карпов уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о клубе «Шанхай Шэньхуа», а третьим с ними станет Василий Березуцкий.

Что ж, на мой взгляд, это идеальный расклад. Трудно было поверить, что в России Слуцкому сейчас доверят серьезную команду. По двум причинам.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Артем Дзюба. «19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

1) После ухода из ЦСКА Леонид Викторович не убеждал. Ни в «Халле», ни в «Витессе», ни в «Рубине». Вылететь из премьер-лиги с возможностями Казани — это надо было сильно постараться, даже с учетом отъезда легионеров. У «Ростова» и «Краснодара» тоже все разбежались, но их корабль и не думал тонуть, здесь же судно быстро пошло на дно. А разве до этого было все здорово? Со всеми звездами, включая Кварацхелию, Уремовича, купленных за 6,5 и 7 миллионов евро Хакшабановича и Дрейера, команда зимовала в трех очках от зоны стыков.

Тренер Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вылет в ФНЛ — серьезный удар по репутации, после которого любой работодатель сто раз подумает, прежде чем пригласить Слуцкого. Тем более когда есть и вторая причина быть осторожным.

2) Леонид Викторович уж слишком вжился в роль шоумена. И если раздел интервью с тренерами можно смело заносить ему в плюс, то развлекательный формат получился с большим перебором. Матерщина в запредельных объемах, шутки ниже пояса, пародия на Артема Дзюбу из его самого знаменитого ролика — все это заставляло лишь недоуменно пожимать плечами. Окей, хайп, количество просмотров, попытка понравиться молодежной аудитории — нормально для стендап-комика, но токсично для действующего тренера. Представьте себя на месте босса клуба: на роль ведущего клубного ТВ вы, возможно, возьмете человека с такими характеристиками, главным тренером — вряд ли. Особенно (и в первую очередь) с учетом сказанного в первом пункте.

Леонид Слуцкий, Халиль Умут Мелер, Роман Широков. Осуждая турка, ударившего судью, посмотрите в зеркало! Вы забыли о Слуцком и Широкове?

Вам нужен результат. К кому пойдете: к Слуцкому, который, вылетев в ФНЛ, последние полгода занимался клоунадой, или к Черчесову с его чемпионствами в Польше и Венгрии, 1/4 финала ЧМ? На мой взгляд, даже обсуждать нечего, выбор может быть только в пользу Станислава Саламовича.

Поэтому Китай — хороший вариант для Слуцкого. Да, в роли шоумена у него отличные перспективы, талант действительно есть, высокий спрос. Но в последнее время Леонида Викторовича стало явно меньше в медиапространстве. Возможно, наигрался. В этом случае «Шанхай Шэньхуа» дает шанс перезапустить карьеру.

Тренер Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Витесс»

Десятое место в Китае в прошлом году, пятое — в нынешнем. Добиться успеха с такой командой будет прекрасной рекомендацией для работодателей.

Хочется, чтобы у Слуцкого получилось и мы вновь говорили о нем как о большом специалисте.

Футбол
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
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