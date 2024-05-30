Технический директор «Шанхай Шэньхуа» объяснил, почему клуб не сможет подписать Дзюбу

Технический директор «Шанхай Шэньхуа» Леонель Понтес рассказал, что китайский клуб не сможет подписать нападающего Артема Дзюбу.

«По лимиту на легионеров в китайской лиге мы можем иметь только пять иностранцев. У нас уже есть пять легионеров: Андре Луис, Малеле, Жоау Тейшейра, Амадо и Уилсон Манафа», — цитирует Sport24 Понтеса.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.