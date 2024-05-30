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Технический директор «Шанхай Шэньхуа» объяснил, почему клуб не сможет подписать Дзюбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Технический директор «Шанхай Шэньхуа» Леонель Понтес рассказал, что китайский клуб не сможет подписать нападающего Артема Дзюбу.

«По лимиту на легионеров в китайской лиге мы можем иметь только пять иностранцев. У нас уже есть пять легионеров: Андре Луис, Малеле, Жоау Тейшейра, Амадо и Уилсон Манафа», — цитирует Sport24 Понтеса.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Источник: https://sport24.ru/football/news-651684-v-klube-slutskogo-obyasnili-pochemu-ne-mogut-podpisat-dzyubu
Артем Дзюба
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
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