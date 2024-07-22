«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого забил пять безответных голов «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча

«Шанхай Шэньхуа» на выезде одержал разгромную победу над «Цанчжоу» в матче 24-го тура китайской Суперлиги — 5:0.

У гостей дубль оформил Гао Тяньи и еще по голу забили У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 23 матчей во всех турнирах. Команда 19 раз одержала победу и четыре раза сыграла вничью.

После этого матча «синие дьяволы» с 52 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два балла. В следующем матче команда Слуцкого сыграет 29 июля против клуба «Ухань».