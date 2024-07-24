Колосков заявил, что работой в «Шанхае» Слуцкий еще раз подтвердил свой высокий тренерский уровень

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шеньхуа».

«Слуцкий замечательно работает в «Шанхае». Его команда играет в национальном первенстве, борется за чемпионство, постоянно устанавливает различные рекорды. И никаких скидок на уровень футбола в Китае делать не нужно. Работой в «Шанхае» Слуцкий еще раз подтвердил свой высокий тренерский уровень. То, чего он уже успел добиться — большое достижение», — цитирует Колоскова Legalbet.

После победы над «Цанчжоу» (5:0) в матче 20-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» продлил серию без поражений до 23 матчей во всех турнирах. Слуцкий возглавляет команду с января 2024 года.