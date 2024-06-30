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Сегодня, 15:17

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл на выезде «Циндао», продлив серию без поражений

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«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл в выездном матче 17-го тура китайской суперлиги «Циндао Вест Кост» со счетом 1:0.

Единственный гол в прошедшей встрече забил У Си на третьей добавленной минуте ко второму тайму.

Таким образом, беспроигрышная серия «Шанхая» достигла 17 матчей во всех турнирах. Команда под руководством российского специалиста одержала 15 побед и четыре раза сыграла вничью.

После 17 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в таблице с 43 очками, уступая лидирующему «Шанхай Порт» два балла (45).

В следующем матче «Шанхай» примет «Шаньдун Тайшань» 6 июля.

Китай. Суперлига. 17-й тур
30 июн, 13:00. Guzhenkou University City Sports Center (Циндао)
Циндао Вест Кост
0:1
Шанхай Шэньхуа
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
1
2
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