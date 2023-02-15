Зажег в Лиге чемпионов, победил рак и вернулся на поле. Мотивирующая история Аллера

Новый герой дортмундской «Боруссии».

Поль Погба последний раз появлялся на поле 19 апреля прошлого года, после чего пропустил четыре матча «МЮ» подряд из-за травмы. 11 июля он на правах свободного агента присоединился к «Ювентусу», но до сих пор так и не сыграл за старый новый клуб ни минуты — все еще восстанавливается после очередного повреждения. За это же время Себастьян Аллер перешел из «Аякса» в «Боруссию»; узнал о том, что болен раком; победил болезнь и забил первый гол за немецкий клуб в бундеслиге. Теперь форвард может отличиться еще и в плей-офф Лиги чемпионов, впереди — матч 1/8 финала с «Челси».

Понятно, что ситуации Погба и Аллера разные, иная онкология лечится быстрее некоторых проблем с суставами. Однако история нападающего «Боруссии» и его жизненный путь сложились так, что не переживать за него в этом сезоне просто невозможно.

Себастьян Аллер — мастер в тени

Большую часть своей карьеры ивуариец провел вне радаров больших клубов, но при этом играл настолько достойно, что за него даже обидно. Например, много ли вы знаете игроков, которые выбили за карьеру больше 200 очков по системе «гол + пас»? Наверняка не так мало, но в списке точно будут сплошь известнейшие фамилии. 30-летнего Садио Мане (203+99) знает весь мир, Кевина Де Брейне (136+222) — тоже. В отличие от них 28-летний Аллер (154+58) большую часть карьеры играл в тени, несмотря на достойную статистику.

Нельзя точно сказать, почему так вышло. Где-то Себастьян пересидел, где-то не повезло. Аллер долго скитался по клубам второго порядка — семь лет выступлений в «Осере», «Утрехте» и «Айнтрахте» завершились не трансфером в топ-клуб, а лишь переходом в середняк АПЛ «Вест Хэм». «Молотобойцы» вывалили за форварда 50 миллионов евро, но этот долгожданный шанс Себастьян не использовал и за полтора сезона в АПЛ себя не разрекламировал. Тогда его за рекордные в истории клуба 22 миллиона евро выкупил «Аякс», и внезапно в 2021 году началась новая история форварда. На тот момент ему было 26 лет — слишком много для перспективной звезды. Но это Аллера не смутило.

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Никогда не поздно быть звездой

Английский период ивуариец вряд ли вспоминает с радостью. 14 голов за 57 матчей — очень печальная статистика. К тому же еще и одна из худших в карьере Аллера — меньше он забил только за «Осер», в котором начинал еще совсем молодым нападающим. Тем удивительнее, что в «Аяксе» Себастьян переродился — уехав в Нидерланды зимой, он уже к лету настрелял за новый клуб 13+7 во всех турнирах и стал чемпионом страны.

По-настоящему прорывным получился следующий сезон. В нем 27-летний Аллер наконец выступил как настоящая звезда. Во-первых, второй раз подряд выиграл чемпионство с «Аяксом». Во-вторых, стал лучшим бомбардиром эредивизи — забил 21 мяч и отдал семь голевых передач. Но самое главное — и это в-третьих — великолепно отыграл в Лиге чемпионов.

Вы наверняка помните ту кампанию, ведь Аллер дебютировал по-царски: за час оформил покер в ворота «Спортинга» (5:1). Ранее только Марко ван Бастен забивал четыре в первом матче ЛЧ в далеком 1992 году. А Себастьян и не думал останавливаться — отличился в семи стартовых матчах Лиги чемпионов подряд (рекорд турнира), а всего за тот розыгрыш наколотил 11 мячей. Это тоже рекорд — еще никто не оформлял столько голов быстрее (Себастьяну на это понадобилось восемь встреч). И пусть «Аякс» не прошел «Бенфику», нападающий забил и португальцам. А по итогам турнира стал самым эффективным нападающим того розыгрыша — 1,48 гола в среднем за игру.

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Затянувшийся дебют и новая история

Новый шанс появился очень быстро. Дортмундская «Боруссия» отпустила Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити», но успела привыкнуть к его голам — нужна была экстренная замена. Аллер был отличной кандидатурой, ведь только-только разрывал за «Аякс» в ЛЧ и эредивизи, к тому же имел опыт выступления в бундеслиге (даже выигрывал с «Айнтрахтом» Кубок Германии).

«Аяксу» предложили 31 миллион евро, и Аллера отпустили. К слову, для «Боруссии» трансфер Себастьяна также стал рекордным за всю историю. 6 июля Себастьян переехал в Дортмунд, а в приветственной речи восторгался стадионом и местными болельщиками. Но счастье длилось недолго — уже 18 июля футболист почувствовал недомогание, и после тщательного обследования у него выявили рак яичка.

Себастьяну относительно повезло, если в такой ситуации вообще можно говорить о везении. Этот вид онкологии — один из самых излечиваемых, 95% пациентов побеждают болезнь. Аллер перенес две операции, четыре курса химиотерапии и полгода провел на больничном, но в конце концов победил болезнь.

«Теперь все могут увидеть, что проделанная работа за последние шесть месяцев того стоила, — рассказывал Себастьян. — На своем пути, например в больнице, я встретил много людей, которые чувствовали себя лучше, чем я в тот момент. С этим иногда трудно было смириться, но нужно было просто продолжать верить, что я смогу сделать то же, что и они, что мне станет лучше. Это помогло. Я много разговаривал со своими друзьями, у которых был такой же диагноз. У всех болезнь протекала по-разному, но мы всегда давали друг другу очень ценные советы. Жду ли я с нетерпением своей первой игры? Этот момент вертится у меня в голове с первого дня. Это то, ради чего я нахожусь в этом клубе».

21 января 2023 года «Боруссия» показала бутсы Аллера — на них было написано f*ck cancer («к черту рак»). На следующий день он дебютировал за немецкий клуб, а через три дня отдал первый ассист. В начале февраля в матче против «Фрайбурга» ивуариец впервые отличился в футболке «шмелей». И, кстати, сделал это во всемирный день борьбы с онкологией.

Совсем скоро Аллер должен дебютировать за дортмундцев еще и в Лиге чемпионов. Судя по прошлой кампании, это его турнир. Аллер с ходу побил пачку рекордов и показал, что достоин играть на таком уровне. А глядя на его путь к Лиге чемпионов и к этому сезону в частности, очень хочется, чтобы он продолжил забивать еще и еще.