Может ли Месси не получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» вылетит в 1/8 финала Лиги чемпионов?

На это может повлиять и реформа награды.

Когда Лионель Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира, казалось, что очередной, уже восьмой (!), «Золотой мяч» можно отдавать ему заранее. Что может перекрыть такое яркое выступление и завоевание самого важного футбольного трофея? Тем более когда за этим триумфальным походом следил весь мир.

Но поражение «ПСЖ» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) заставляет задуматься — а что будет, если Месси и Мбаппе (пожалуй, второй в списке претендентов на «Золотой мяч») вылетят на столь ранней стадии? А если условный Холанн назабивает кучу мячей в плей-офф и приведет «Манчестер Сити» к долгожданному титулу и параллельно возьмет АПЛ, побив бомбардирский рекорд? Тогда Месси может не спасти даже дежурная победа в чемпионате Франции.

Лионель Месси в матче с «Баварией». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Перспективы «ПСЖ» в противостоянии с «Баварией» весьма туманны. Да, с одной стороны, от ничьей французскую команду отделили сантиметры за офсайдной линией, но с другой, Шупо-Мотинг легко мог делать 2:0, если бы не шикарный сейв Доннаруммы, когда итальянец перевел мяч в перекладину. У парижан есть давняя проблема в ЛЧ — атакующая группа слабо работает в прессинге, и, по сути, команда вынуждена обороняться вдевятером или даже ввосьмером. Непозволительная вещь в играх с соперниками такого уровня. На «Парк де Пренс» мы увидели знакомую картину — «ПСЖ» вжался в свою штрафную и старался ловить «Баварию» на контратаках (исключение — последние минут 25). На это после игры указал даже Юлиан Нагельсманн: «Знал, что «ПСЖ» всегда глубоко садится в оборону, но я немного удивлен, что они были настолько пассивны и вообще не планировали отбирать мяч».

Месси и Неймар в привычном стиле опускались глубже в поисках мяча, а Мбаппе, который со своей скоростью просто создан для контрвыпадов, появился на поле только на 57-й минуте (к слову, после этого «ПСЖ» наконец-то начал создавать моменты у ворот Зоммера, а Килиан даже забил, но его гол не засчитали). Месси с Неймаром же на двоих нанесли пять ударов по воротам (для сравнения, у баварцев Комана, Киммиха и Шупо-Мотинга — по четыре) и получили низкие оценки — по 3 из 10 от L'Equipe, по 4 из 10 от Goal, нижайшие цифры в команде. Легко предугадать, что в Мюнхене «Бавария» будет владеть еще большим игровым преимуществом, а «ПСЖ» еще больше будет зависеть от действий своих звезд. А значит, шансы на выход в четвертьфинал у Месси не самые высокие, если только в гостях «ПСЖ» удастся создать на поле управляемый хаос и открыть игру в обе стороны.

«Золотой мяч» в руках Лионеля Месси. Фото Getty Images

Ценность победы в Лиге чемпионов для повышения шансов на получение «Золотого мяча» добавляют и реформы критериев для определения победителя. Во-первых, награда теперь вручается по итогам сезона, а не года. Церемония пройдет где-то в конце августа, и на выбор журналистов определенно будут влиять недавние события и эмоции — а именно плей-офф ЛЧ. Во-вторых, основным критерием становятся не трофеи с клубами и сборными, а индивидуальные достижения и уровень игры конкретного футболиста вкупе со способностью влиять на исход важных матчей своими действиями. В-третьих, исключен пункт «Карьера футболиста», то есть влияние былых заслуг сведено к минимуму.

Все это намекает на то, что героического выступления на чемпионате мира Месси может не хватить для завоевания «Золотого мяча», если «ПСЖ» вылетит от «Баварии», а в плей-офф засверкает другой герой. В любом случае, эта история станет интересным прецедентом на будущее. А как считаете вы?