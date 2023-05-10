«Неважно, сколько голов забьет Холанн. Де Брейне остается лучшим». Английские и испанские СМИ о суперматче ЛЧ

Хором унижают норвежца.

Marca: «Дон Антонио и дон Сантьяго съели Холанна»

Одно из главных изданий Испании не стеснялось травить главного бомбардира этого сезона. Журналист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа издевался как мог: «Норвежец стал маленьким в Мадриде. Или его сделали маленьким. «Бернабеу» боялся его, но Холанн остался ни с чем».

Журналист отметил Рюдигера: «Антонио сказал нам, что не все могут играть за «Реал». Этим матчем он доказал, что он из тех, кто точно может». А еще Гарсия-Очоа похвалил стадион: «Бернабеу» в Лиге чемпионов — как рыба в воде. Он не просто пугает в ответных матчах, теперь он давит и в первых. 10 баллов фанатам, которых называют холодными, но которые в Лиге чемпионов превращаются в вулкан".

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер и Эрлин Холанн. Фото AFP

Mundo Deportivo: «Рюдигер — тень Холанна»

Рюдигера отметили не только в Marca, но и в Mundo Deportivo. Защитника похвалил Пепе Жил-Верне, одновременно разбомбив форварда горожан: «Норвежец был большой достопримечательностью вечера с позволения местного лорда Винисиуса. Но скандинавский гигант растворился — Рюдигер преследовал его по всему полю и стал тенью, сделавшей грязную работу».

Diario Sport: «Другой футбол Мадрида»

В Diario Sport подметили деталь — «Реал» играл против «Сити» чрезмерно грубо. Всего журналисты насчитали три особо опасных эпизода — локоть от Рюдигера Гюндогану, фол «в больницу» на Гюндогане от Крооса и опасный фол Карвахаля на Грилише. «Пеп Гвардиола громко и четко жаловался на жестокую игру «Реала» в обороне. И он был прав».

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Daily Mail: «Обе команды взрывоопасны и завораживают»

В одном из главных английских изданий натурально уничтожили Эрлинга Холанна, не забыв задеть испанских коллег: «Испанские газеты говорили о монстре, чудовище и машине. Норвежец идет. Заприте свои дома. Постройте стену у ворот. Но на деле оказалось, что хозяева демифологизировали машину, а Рюдигер стал тенью Холанна — цеплялся и не дал ни дюйма».

Зато Де Брейне получил похвалу: «Холанн, возможно, улучшил «Сити» в этом сезоне. Но его партнерство с Кевином стало самой важной особенностью в пьесе горожан, и именно Де Брейне украл все заголовки своим великолепным голом».

Кевин Де Брейне. Фото AFP

The Sun: «Чудесный Де Брейне»

Желтая пресса тоже восхваляла бельгийца: «Неважно, сколько голов забьет Холанн или сколько он перепишет рекордов. Кевин Де Брейне все равно остается лучшим, а также человеком, который, вероятно, оформит им требл».

В издании не упустили шанса посмеяться над испанскими журналистами: «Холанн, кажется, напугал местных жителей. Marca вышла с заголовком «Монстр приходит в гости». Как будто могучий скандинав был создан Франкенштейном. И первые полчаса игроки «Реала» выглядели напуганными».

А еще в The Sun внезапно проехались по костюму Гвардиолы: «Пеп избежал своих фирменных мозговых штурмов в этом сезоне — это была логичная команда, где Кайл Уолкер действительно играл крайнего защитника. Единственное, с чем перемудрил Гвардиола, — это со своим костюмом, он был похож на нервного отца невесты».

Mirror: «СуперКевин. Взрыв Де Брейне отбросил «Реал» назад»

В английской Mirror тоже впечатлились Де Брейне: «В полуфинале вы ожидаете качества, и парень достиг цели. Де Брейне хладнокровно извлек выгоду из ситуации и превосходного давления Родри — сотворил фирменный удар и огорчил соотечественника».

«Реалу» газета прогнозирует непростой выезд: «Для 14-кратных победителей главного еврокубка задача будет проще с точки зрения результативности, чем в прошлый раз. Но сейчас им будут противостоять на «Этихаде» одни из самых шумных болельщиков, так что добиться успеха будет тяжело».