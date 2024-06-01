«Боруссия» — «Реал»: стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Стали известны составы «Боруссии» и «Реала» на финал Лиги чемпионов
«Боруссия» и «Реал» опубликовали стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Адейеми, Брандт, Санчо, Фюллкруг.
Запасные: Ватьен, Байноу-Гиттенс, Вольф, Зюле, Лотка, Мален, Мейер, Мукоко, Нмеча, Озджан, Ройс, Аллер.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.
Запасные: Лунин, Кепа, Эдер Милитао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Тчуамени, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».
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