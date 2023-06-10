Баннеры с Эрдоганом, куча звезд и запрет на пронос монет. Готов ли Стамбул к финалу Лиги чемпионов

Репортаж из столицы Турции, где сегодня закроется европейский сезон.

Стамбул ждал этого дня пять лет. Еще в 2018 году УЕФА объявил о том, что в 2020-м стадион «Ататюрк» должен принять финал Лиги чемпионов. Но пандемия все испортила: два года подряд главный клубный матч континента переносился из Турции в Португалию, а в прошлом сезоне, как вы помните, Европейский футбольный союз внезапно отобрал финал у Санкт-Петербурга и отдал его Парижу. Так что впервые за четыре года европейский клубный сезон закрывается там, где и должен был изначально. И сейчас на Западе ходили слухи, что Стамбул лишат праздника из-за проведения выборов президента Турции, но они так и остались слухами.

Именно вновь избранный глава государства Реджеп Тайип Эрдоган встречает гостей в новом аэропорту Стамбула — его лицо попадается на плакатах в метро и на улицах города. Но баннеры с символикой Лиги чемпионов составляют ему серьезную конкуренцию.

Кроме шуток, Стамбул достойно подготовился к игре. Помимо Эрдогана, всех прилетающих встречают и волонтеры, распределяющие потоки болельщиков «Манчестер Сити» и «Интера». Сделано это, конечно, не для того, чтобы избежать столкновений (какая вообще может быть вражда между болельщиками команд, которые никогда не встречались друг с другом?), а для удобства.

Болельщики на улицах Стамбула. Фото «СЭ»

Видных гостей в крупнейшем городе Турции — тьма. Джеррард, Фигу, Зеедорф, Матерацци, Роберто Карлос, Кафу, Абидаль, Жулио Сезар, Снейдер, Куарежма — перечислением всех можно заменить целый текст. Многие из них все эти дни свободно общаются с болельщиками прямо в центральной зоне фестиваля на берегу Мраморного моря. А Агуэро даже посетил предматчевую тренировку «Манчестер Сити» и на протяжении всего занятия веселил Гвардиолу — тренер был очень рад увидеть экс-форварда своей команды. Нет сомнений, что Агуэро сегодня будет поддерживать «Манчестер Сити».

Обычных болельщиков в Стамбуле еще больше. Визуально кажется, что поклонники «Интера» превосходят числом англичан — на главных улицах города утром в день матча черно-синих футболок было заметно больше. Но газета Daily Mail сообщала, что десант из Великобритании внушительный и целых пять тысяч болельщиков «горожан» прилетели из Манчестера без билетов — они будут либо ловить перекупов, либо просто наслаждаться атмосферой.

Впрочем, многим из гостей Турции сама игра действительно не важна. Кого-то и результат не волнует: в Стамбул прилетел совсем не суеверный болельщик, уже набивший на ноге татуировку с тремя кубками и словами Treble Winners 2023 — трофейный хет-трик еще не оформлен, а достижение уже увековечено.

Стамбульские повара в футболках соперников. Фото Reuters

Однако в отдельных районах города болельщиков «Сити» больше — они сосредоточились у ирландских пабов, а также в собственной фан-зоне. Любопытно, кстати, что она, как и территория болельщиков итальянского клуба, расположена прямо у «Ататюрка» — стадион находится вдали от центра, и организаторы беспокоятся, что многие застрянут в пробках и не успеют к началу матча. Никто не забыл провал УЕФА годичной давности, когда старт финала Лиги чемпионов в Париже пришлось отложить из-за огромных очередей, но и это не спасло — люди просто перелезали через ограды, чтобы успеть. Сейчас все должно быть в порядке: всех просят прибыть на стадион аж за пять часов до стартового свистка, хотя обычно двери так рано никто не открывает.

УЕФА вообще многое поменял в правилах — билеты сейчас электронные, а на стадион нельзя проносить монеты. Вряд ли последнее напрямую связано с эпизодом из финала Лиги конференций, когда защитнику «Фиорентины» Кристиано Бираги разбили голову брошенным стаканом, но причина ясна. Все монеты, которые изымут накануне игры, отправят в фонд помощи пострадавшим от сокрушительных землетрясений в начале года.

Словом, пока в городе царит дружба, а болельщики обоих клубов фотографируются друг с другом. Но кто знает, как изменятся их отношения после матча...