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Сегодня, 07:00

Бесплатным просмотрам Лиги чемпионов, похоже, конец. Это не должно удивлять

Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Съемки матча Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Студия «Матч ТВ».
Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС
Действующий советник президента УЕФА Сергей Прядкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный еврокубок может оказаться у Okko.

Со следующего сезона «Матч ТВ» может остаться без Лиги чемпионов. Сообщение об этом Telegram-канала «Мутко против» подтверждают и наши источники.

Это, конечно, революция. Все давно привыкли смотреть матчи главного еврокубка на федеральном спортивном канале, и казалось, что так будет всегда. Ну, по крайней мере в обозримом будущем. Тем более что УЕФА всегда ставил условие — трансляции Лиги чемпионов обязательны в открытом доступе.

Студия «Матч ТВ».
Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что ж, времена меняются стремительно, пора привыкнуть. Что еврокубки — в 2021 году даже РПЛ могла уйти с федерального канала. Тогда случилась мощная заруба между несколькими претендентами за право показывать российскую премьер-лигу. Компания «Газпром-Медиа» в итоге вышла победителем из этой схватки, однако пришлось очень серьезно раскошелиться. От чего, конечно, выиграли клубы РПЛ — стоимость годового телеконтракта взлетела в четыре с лишним раза — с 1,7 до 7,15 миллиарда рублей.

Главным оппонентом «Матча» тогда выступил Okko. И если три года назад не смог подвинуть конкурента, то с Лигой чемпионов фокус, похоже, удастся.

Okko обвинил &laquo;Матч&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;мошеннической сделке по&nbsp;правам на&nbsp;показ отбора Евро-2024. Скандал с показом отбора на Евро-2024. В компании Okko считают, что права на трансляции перепродали «Матч ТВ» незаконно

Перца добавляет иск Okko к компании «Телеспорт» по поводу показа отборочных матчей Евро-2024. Онлайн-кинотеатр приобрел на них права, а потом они почему-то были повторно проданы «Матчу».

Вообще же Okko ранее уже обходил федеральный канал, забирая себе лакомые куски. Например, АПЛ. Сейчас у конкурентов «Матча» ла лига с «Барсой», «Реалом», «Атлетико» и Захаряном. А Лига чемпионов — это ход совсем уж с козырей.

Действующий советник президента УЕФА Сергей Прядкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С отстранением российских клубов от еврокубков и культурой отмены, похоже, руки у УЕФА в плане продажи телеправ развязаны. Он больше не настаивает на трансляциях на бесплатном ТВ, да и взаимодействует с российскими вещателями не напрямую, а через казахстанскую фирму-посредника. Которую инсайдеры связывают с бывшим президентом РПЛ и действующим советником президента УЕФА Сергеем Прядкиным.

К бесплатному привыкаешь, это понятно. Но рыночная экономика диктует свои условия. За многое хорошее надо платить. В конце концов, для большинства болельщиков 200 рублей в месяц за подписку на онлайн-кинотеатр с трансляциями Лиги чемпионов — не самая убийственная сумма.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
Сергей Прядкин
УЕФА
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