Драка фанатов со смертельным исходом, Ларссон и Классон против Кухты, волевая победа «Астаны»

Рассказываем о состоявшихся во вторник первых матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и отборе в Лигу Европы.

Трагедия в Афинах

К сожаления, во вторник футбол затмили трагические события. Накануне игры АЕК — «Динамо» Загреб фанаты столь отчаянно выясняли отношения, что один из греческих болельщиков погиб, получив несколько ножевых ранений. Еще восемь человек оказались в больнице, а полиция задержала около ста хулиганов. Причем среди них оказались не только греки с хорватами, но и обладатели паспортов Боснии, Албании, Австрии и Германии. В итоге УЕФА принял решение об отмене матча в Афинах. Теперь игра может пройти 18 или 19 августа. В Загребе же должны сыграть по расписанию — 15-го числа.

«Динамо» осуждает беспорядки, которые произошли в предыдущую ночь в Афинах, где, согласно сообщениям греческой полиции, греческих и хорватских СМИ, нарушители из Хорватии участвовали в инциденте с болельщиками греческого футбольного клуба АЕК. Такие происшествия не соответствуют ценностям и этике, которые мы продвигаем как клуб и сообщество. К сожалению, один человек погиб в ходе беспорядков. ФК «Динамо» выражает искренние соболезнования семье погибшего. Еще раз напоминаем и призываем всех поклонников «Динамо» не ездить на матч в Грецию с учетом того, что УЕФА по согласованию с полицией принял решение проводить встречу без болельщиков гостей», — говорится в официальном заявлении хорватского клуба.

Заколдованные ворота

В составах обеих команд сыграли бывшие футболисты РПЛ. Что касается вышедших на поле с первых минут, то поигравший в «Локомотиве» Кухта мог отличиться в одной из контратак «Спарты», однако от угла площади ворот отправил мяч во внешнюю сторону сетки. У бывшего спартаковца Ларссона, который в предыдущем раунде отметился двумя голами и результативной передачей, таких шансов не было.

А его партнер по нападению Бардагджи упустил верный момент, с нескольких метров в падении направив мяч в перекладину. В итоге Ларссона, который был не слишком доволен решением тренера, в концовке сменил экс-краснодарец Классон. Швед, забивший в прошлом сезоне 17 мячей с учетом всех турниров, проводил первый официальный матч после вызванной травмой паузы.

В одном из эпизодов Классон пытался переправить мяч в сетку грудью, но гостей спасла перекладина. Кажется, первый номер гостей датчанин Виндаль-Йенсен заколдовал свои ворота. Или бывшему голкиперу «Норшелланна» помогло знание соперника, и в концовке он вытянул сложнейший удар, после чего среагировал на добивание Диогу Гонсалвеша. А когда вратарь рисковал пропустить при подаче углового, удар в упор принял на себя пришедший на помощь обороне Кухта.

Фарерская стабильность и шанс для «Ариса»

Команда-открытие этой квалификации продлила свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Причем если в предыдущих раундах, где фарерцы выбили из турнира и «Ференцварош» уволенного после того фиаско Станислава Черчесова, и «Хеккен», все начиналось с домашних ничьих, то в этот раз «Клаксвик» одержал волевую победу. И вновь благодаря герою отборочной кампании Фредериксбергу. Этот форвард забил по два мяча каждому из соперников островитян.

Алексей Шпилевский, приведший «Арис» и персонально Александра Кокорина к чемпионскому титулу, летом мог сменить Кипр на Польшу. И хотя 35-летний белорусский специалист отказал «Ракуву», судьба свела его с этой командой в отборе в Лигу чемпионов. Причем подготовка к этому противостоянию из-за климатических условий проходила в Риге. Насколько это помогло — станет понятно уже после ответной игры при кипрской жаре. Но главное, что «Арис» сохранил интригу, сократив отставание до минимума на последних минутах. В роли спасателя выступил форвард сборной ЮАР Маямбела, который за весь прошлый сезон забил всего четыре мяча, а сейчас уже выбил половину той нормы.

Лига Европы: план Бабаяна

«Астана» не побеждала с 19 июля, за прошедшее время не только вылетев из Лиги чемпионов по итогам противостояния с загребским «Динамо», но и набрав лишь одно очко в двух турах национального первенства. В итоге — что в памятном матче в Тбилиси, что в отборе в Лигу Европы — казахстанцам удалось одержать волевую победу со счетом 2:1. Причем решающим оказался гол защитника Марочкина, который в ответной игре с загребским «Динамо» поразил собственные ворота, а сейчас поменял позицию.

Несмотря на успех, после игры представители «Астаны» выражали неудовлетворение результатом. Если суммировать комментарии, можно сделать вывод, что хозяева рассчитывали на больший перевес за счет искусственного поля, а также сетовали на упущенные во втором тайме моменты. Как признался главный тренер астанинцев Григорий Бабаян, план сработал на 70 процентов. Кроме того, поработавший в штабе ЦСКА специалист заметил, что из-за отсутствия естественного газона в Астане, команда для лучшей адаптации к полю отправится на ответный матч в Болгарию за два дня до игры.