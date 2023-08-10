Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:20

Едвай и Вилена могут не пустить Жиго и Обамеянга в Лигу чемпионов, «Маккаби» готов повторить прошлогодний успех

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
9 августа. Панатинаикос — Марсель.
Фото AFP
9 августа. Рейнджерс — Серветт.
Фото Reuters
1/2
Рассказываем о состоявшихся в среду первых матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Марсель» подвел Кондогбья

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
1:0
Марсель

Самому интригующему матчу дня не хватало голов, но с точки зрения напряжения и уровня мастерства все было в полном порядке. «Пао», за который с первых минут играли арендованный у «Локомотива» Едвай, экс-краснодарец Вилена и бывший защитник ЦСКА Магнуссон, старался использовать очевидные козыри. Во-первых, фактор своего поля с горячей поддержкой трибун. Во-вторых, игровой тонус.

Греки успели провести два матча в предыдущем отборочном раунде, тогда как для «Марселя» встреча в Афинах открывала сезон. Между тем провансальцы, присматривающиеся к форварду «Локомотива» Изидору, сейчас перестраиваются. Команду возглавил Марселино Тораль, однако даже такому классному специалисту, как и отряду новичков во главе с Обамеянгом, требуется время на притирку. Один из летних новобранцев — Кондогбья — в итоге перестарался и, наступив шипами на ногу сопернику в центре поля, почти на полчаса оставил гостей в меньшинстве.

Марсельцы, кстати, изменили схему, отказавшись от привычной за последние годы расстановки с тремя центральными защитниками. Это, впрочем, никак не сказалось на позициях Жиго, который начал сезон в качестве игрока стартового состава. Вопросов к его игре не было, однако вдесятером «Марсель» не выстоял, а после мягкого заброса Ионнидиса дрогнул Балерди, и ускользнувший от него Бернард принес победу зеленым.

Швейцарское упорство

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:45. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:1
Серветт Ж

Значительную часть первого тайма игра на «Айброкс» напоминала встречу команд разного уровня. «Рейнджерс» владел заметным преимуществом и быстро добился перевеса в два мяча. Сначала пенальти реализовал один из самых результативных защитников европейского футбола последних лет Тавернье, а потом отличился голландец Дессерс. В отличие от него, другой новобранец — так и не раскрывшийся в «Аталанте» Ламмерс — загубил вернейший момент.

В итоге «Серветт» не развалился, а назначенный за попадание мяча в руку пенальти стал для гостей подарком судьбы. Швейцарцы даже справились с дополнительными трудностями, оставшись в меньшинстве с 59-й минуты. А их главный герой — голкипер Маль. Он стоял, как стена, а особенно впечатлил эпизод, когда Тавернье завершил фирменное подключение в атаку передачей в центр штрафной, и Маль вытащил из угла удар неудачника вечера Ламмерса. Так что в этой паре все совсем не очевидно.

Вайсс в шаге от провала

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
1:2
Маккаби Хайфа

Когда-то Владимир Вайсс вошел в историю словацкого футбола, пробившись в групповой турнир Лиги чемпионов вместе с клубом «Артмедиа». После того успеха специалиста позвали в Россию, а уже после «Сатурна» он поработал в Казахстане с «Кайратом» и тренировал сборную Грузии. Вернувшись на родину, 58-летний специалист пытается добиться нового успеха в главном еврокубке, но пока не получается.

В прошлом сезоне «Слован» после гостевой победы был разбит дома «Ференцварошем» Станислава Черчесова во втором отборочном раунде (1:4). Теперь, продвинувшись до третьего круга, братиславцы находятся в шаге от провала. Уж очень прилично выглядит сейчас «Маккаби». Команда из Хайфы произвела сильное впечатление в противостоянии с «Шерифом» (4:1), а сейчас лишь подтвердила те впечатления и может дойти до группового раунда второй год подряд.

Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Марсель
ФК Панатинаикос
ФК Рейнджерс
ФК Слован
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драка фанатов со смертельным исходом, Ларссон и Классон против Кухты, волевая победа «Астаны»
Новости
RSS RSS
Все новости