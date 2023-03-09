«Милан» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 11 лет. Лучше он, чем такой унылый «Тоттенхэм»

«Шпоры» не смогли забить красно-черным ни разу за 180 минут.

Целых 11 лет не видели «Милан» в четвертьфинале Лиги чемпионов. За это время в некогда гранде европейского футбола поработали десять главных тренеров, а Златан Ибрагимович успел уйти, поиграть в трех клубах и вернуться обратно. Чтобы вернуть былое величие, «Милану» еще нужно много времени, но важный промежуточный шаг в этом направлении красно-черные сделали уже в среду. Задача перед итальянцами стояла простая: не проиграть команде, которая за предыдущую неделю не смогла забить ни «Вулверхэмптону», ни «Шеффилд Юнайтед».

Впрочем, «Тоттенхэм» все равно был опасен. В текущем сезоне это самый нестабильный клуб английской «большой шестерки»: он легко может победить лидера, а следом уступить аутсайдеру. Так что на последние результаты Стефано Пиоли внимания не обращал.

Антонио Конте наконец-то преодолел все проблемы со здоровьем и вернулся на скамейку «Тоттенхэма», но серьезных перестановок в составе он не сделал. А вот Пиоли вновь подготовил особый план под «шпор» — если на «Сан-Сиро» он дал задание Кьеру персонально опекать Кейна, то сейчас перешел на гибридную схему.

Во многом Пиоли помогло выздоровление Меньяна. Основной голкипер «Милана» из-за тяжелой травмы не играл с сентября, но в конце февраля вернулся в строй, и теперь тренерский штаб вновь может использовать сильные стороны француза. Меньян прекрасно играет ногами, причем обеими, поэтому в матче с «Тоттенхэмом» он исполнял роль разыгрывающего защитника. Вратарь постоянно оказывался с мячом за пределами штрафной и раздаривал партнерам длинные передачи. В итоге Меньян вошел в тройку по количеству совершенных пасов в составе «Милана».

«Милан» за счет маневров голкипера мог переключаться между расстановками — при начале атак защита четко выстраивалась в линию из четверых, а без мяча гости перестраивались и отражали схему «Тоттенхэма» 3-4-3.

Тактика гостей работала. В первом матче миланцы победили со счетом 1:0, поэтому им прежде всего нужно было сдержать «Тоттенхэм». Неторопливый темп игры в первом тайме диктовали сами гости, отсюда и ничтожное число опасных моментов до перерыва. Относительно близки к голу были только Эмерсон и Мессиас.

Действия «Милана» были объяснимы, ведь время работало на него, а вот «Тоттенхэм» играл невнятно. С 23-й по 60-ю минуту хозяева ни разу даже не пробили по воротам — ни позиционное нападение, ни контратаки, ни стандарты не приносили ничего. Лишь выход Педро Порро на замену оживил игру — испанец почему-то остался в запасе после неплохой игры с «Вулверхэмптоном» и после 60-й минуты явно освежил правую бровку.

Конте редко отказывается от любимого блока 3-Х-Х даже по ходу матчей, но здесь обстоятельства вынудили: с 70-й минуты на поле у «Тоттенхэма» находились все четыре главных атакующих единицы — Кейн, Сон Хын Мин, Кулусевски и Ришарлисон. Расстановка при этом мутировала во что-то похоже на 4-2-4. Логично, что во втором тайме «Тоттенхэм» перехватил лидерство во владении мячом, только «Милан» легко разбивал большинство атак. «Шпоры» при Конте хороши в контригре, а вскрывать насыщенную организованную оборону они толком не умеют.

Спокойно такая встреча завершиться не могла — у Ромеро сдали нервы на 78-й минуте, и он в одном эпизоде получил и травму, и вторую желтую карточку за жесткий фол на Тео Эрнандесе. В меньшинстве «Тоттенхэм» совсем скис, но на один неплохой стандарт все-таки нашел силы — на третьей добавленной минуте Кейн вспомнил о своих лучших качествах и чуть не забил головой, но Меньян в эффектном прыжке ликвидировал угрозу.

Матч так и завершился без голов, по сумме двух встреч дальше вышел «Милан». И вряд ли кто-то скажет, что незаслуженно.