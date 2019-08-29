Зиех считает, что «Аякс» заслуженно пробился в групповой турнир Лиги чемпионов

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех — о матче с АПОЭЛом (2:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Голландский клуб пробился в групповой турнир.

— Снова пробиться в Лигу чемпионов — это отличное чувство, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы заслужили быть там, поэтому я очень рад. У нас действительно было что доказывать сегодня, и мы делали это с первой минуты. Сегодня мы сыграли очень хорошо. Сегодня непросто было сохранять терпение, потому что мы хотели забить быстрый гол, чтобы получить больше пространства. Получилось не так, как мы хотели, но мы следовали своему плану и забили очень важный гол перед перерывом.

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